ATV 2 22:05 bis 23:50 Komödie Men at Work USA 1990 2016-12-31 02:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Während eines harten Arbeitstages finden die beiden Müllmänner Carl und James die Leiche eines Mannes in der Mülltonne. Sie erkennen den Toten auf Anhieb wieder, denn am Abend zuvor war dieser noch bei ihrer hübschen Nachbarin Susan. Während sich der eine um die Leiche kümmert, macht sich der andere zu Susan auf, um sie zur Rede zu stellen. Dank einer entlastenden Tonbandaufnahme kann Susan ihre Unschuld beweisen und belastet gleichzeitig einen skrupellosen Geschäftsmann. Fortan geht es bei Carl und James turbulent zu, denn nicht nur die Polizei, sondern auch die Killer sind hinter ihnen und dem Mädchen her. Außerdem scheint es zwischen Carl und Susan mächtig zu knistern?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Carl Taylor) Emilio Estevez (James St. James) Keith David (Louis Fedders) Leslie Hope (Susan Wilkins) John Putch (Mike) Tommy Hinkley (Jeff) Darrell Larson (Jack Berger) Originaltitel: Men at Work Regie: Emilio Estevez Drehbuch: Emilio Estevez Kamera: Timothy Suhrstedt Musik: Stewart Copeland Altersempfehlung: ab 12