OKTO 11:00 bis 11:15 Dokumentation 75 Jahre unbestattet - 75 Jahre Maly Trostinec Merken 75 Jahre nach den Deportationen in die NS Hinrichtungsstätte Maly Trostinec nehmen die Wienerinnen und Wiener ihre menschliche Verantwortung wahr und geleiten diese würdevoll und kulturkonform in Form eines Gedenkmarsches aus dem "Sammellager Kleine Sperrgasse." Mit dabei: Journalistin und Musikwissenschaftlerin Dr. Irene Suchy, die Präsidentin des Vereins IM-MER (Initiative Malvine Maly Trostinec erinnern) Waltraud Barton und Journalist Martin Höfferer-Mildner. In Google-Kalender eintragen

