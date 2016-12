Disney Channel 15:45 bis 16:00 Trickserie Phineas und Ferb Der Strand gleich hinterm Haus USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Hitze brütet über der Stadt. Also beschließen Phineas & Ferb einen Strand im Garten zu bauen. Allerdings keinen Sandkastenstrand, sondern einen Richtigen. Mit allem was dazugehört. Als Candace Wind davon bekommt will sie zuerst Mom kontaktieren, doch als sie bemerkt wie beliebt sie bei ihren Freunden durch den Strand ist, lässt sie es sein. Dr. Doofenschmirtz treibt wieder sein Unwesen. Er klaut alle Gartenzwerge, da ihm sein Gartenzwerg in seiner Kindheit weggenommen wurde. Perry ist jedoch schon als getarnter Gartenzwerg unterwegs, um ihn aufzuhalten. Candace Mom wird stutzig, als sich Candace nicht einmal bei ihr meldet. Also beschließt sie ihren Wellness Tag abzubrechen, und fährt nach Hause. In einer großen Ansprache versucht Candace ihre Mutter davon abzuhalten den Garten zu betreten. Aber es ist alles umsonst. Dr. Doofenschmirtz künstlicher Vulkan verschluckt den gesamten Strand mit allem Zubehör, bevor Candace ihren romantischen Augenblick mit Jeremy ausleben darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jon Colton Barry, Bobby Gaylor, Chris Headrick, Jeff 'Swampy' Marsh, Jeff 'Swampy' Marsh, Martin Ols Musik: Danny Jacob