ATV 11:20 bis 12:15 Serien Gilmore Girls Wahltag USA 2005 Stereo Nachdem Emily auf der Feier zur Erneuerung ihres Eheversprechens Lorelai mit Christopher verkuppeln wollte, herrscht dicke Luft. Lorelai nimmt Emily die Einmischung in ihr Leben noch immer übel, während Luke versucht die Ereignisse zu verarbeiten. Lorelais Bindung an Christopher und der Einfluss ihrer Familie bringen ihn dazu, die Beziehung zu Lorelai ernsthaft zu hinterfragen. Rory möchte ihrer Mutter in dieser Zeit beistehen und macht sich auf nach Stars Hollow. Auch die restliche Stadt mischt sich in die Angelegenheit ein, als Taylor von den Einwohnern verlangt, Partei zu ergreifen und sich zwischen Lorelai und Luke zu entscheiden?. Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Daniel Palladino Drehbuch: Daniel Palladino Kamera: Richard M. Rawlings jr. Musik: Sam Phillips