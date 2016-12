n-tv 15:05 bis 16:00 Dokumentation Hitler und der Wagner-Clan D 2002 16:9 HDTV Live TV Merken In Zusammenarbeit mit der Wiener Historikerin Brigitte Hamann hat die Spiegel TV-Dokumentation das Leben der Winifred Wagner und die wechselvolle Geschichte der Bayreuther Festspiele rekonstruiert. Die Verquickung von Hitler und dem Wagner-Clan, von Macht und Kultur, wird erstmals in voller Schärfe deutlich. Bis zu ihrem Tod 1980 bleibt Winifred Wagner ungebrochen in ihrer Verehrung für Hitler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hitler und der Wagnerclan