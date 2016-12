WDR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Der König von Mallorca - Das Phänomen Jürgen Drews D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Kaum jemand in der Welt der Schlagermusik polarisiert so heftig wie Jürgen Drews. Für die einen ist er ein "Schlagerfuzzi", der bis an oder auch über die Grenzen des guten Geschmacks geht. Für andere ist er ein Pop-Idol und ein sympathischer Familienmensch. Aus Anlass seines siebzigsten Geburtstags fragen wir, warum die Figur des ewigen Sonnyboys nach 50 Jahren immer noch funktioniert. Seit mehr als 40 Jahren begeistert Drews sein Publikum immer wieder neu. Er hat es geschafft, sich zu einer unverwechselbaren Marke zu stilisieren. Und das in einem Showgeschäft, das für einen enormen Verschleiß bekannt ist. In Konzerthallen, Einkaufszentren oder am Ballermann von Mallorca, wo immer Jürgen Drews auftritt, gibt er Vollgas und die Fans liegen ihm zu Füßen. Er selbst ist stolz darauf authentisch geblieben zu sein. Drews hat eine Kunstform gefunden, in der sich auch ein Stück Zeitgeist spiegelt. Nach ersten Anfängen als Hippie-Sänger in der Pop-Gruppe von Les Humphries gelingt ihm mit deutschen Schlagertiteln der Durchbruch. Seine Auftritte in der ZDF-Hitparade machen den Mädchenschwarm zum Idol. Trotz Karriereknick in den 80er Jahren gelingt ihm ein Comeback auf die großen Bühnen. Heute ist Drews der "Onkel Jürgen" und der "König von Mallorca" - ein Party-Hit für junge Leute. Eigentlich ist Jürgen Drews ein sehr bodenständiger Mensch. Seit vielen Jahren wohnt er mit seiner Familie in Dülmen bei Münster. Seine Frau stammt von dort. Die Familie hat hier ihren Freundeskreis und enge, familiäre Bindungen. Drews braucht und schätzt Landschaft, Mentalität und Geborgenheit in seiner Heimat im Münsterland. Mit 70 Jahren blickt Drews auf eine wechselvolle Karriere. Er hat mit Evergreens wie "Ein Bett im Kornfeld" und "Ich bin der König von Mallorca" riesigen Erfolg gehabt. Aber immer wieder auch Zeitungsschlagzeilen über sein Privatleben produziert, die seinem Ruf sehr geschadet haben. Die Dokumentation von Horst Mühlenbeck beleuchtet das Phänomen Jürgen Drews. Mit Hilfe von Experten wie Tom Bohne, Chef von Universal Music, Bild-Chefreporter Mark Pittelkau, TAZ-Redakteur Jan Feddersen oder Popstar DJ Ötzi gelingt ein Blick hinter die Kunstfigur des ewigen Schlagerstars. Neben seiner Familie ergänzen auch Wegbegleiter wie Peggy Evers-Harting (Mitglied der Les Humphries), der ehemalige Polydor-Chef Götz Kiso und die Show-Größen Howard Carpendale, Andreas Gabalier und Ross Anthony das Portrait, immer auch mit kritischen Einblicken von Drews selbst in sein Leben auf der Bühne und hinter den Kulissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der König von Mallorca - Das Phänomen Jürgen Drews Regie: Horst Mühlenbeck