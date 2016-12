RTL2You 12:10 bis 12:35 Trickserie One Piece Ein merkwürdiges Duell J 2001 Stereo Merken Heiser alias Mr. 8 alias Igaram bittet Nami und Zorro Prinzessin Vivi von Alabasta sicher in ihr Königreich zurück zu bringen, da Mr. 5 und Miss Valentine ihr dicht auf den Fersen sind. Zuerst will Zorro nicht, aber Nami unterstellt ihm, dass er noch Schulden bei ihr aus Loguetown hat und schließlich willigt er ein. Er hält Vivi die beiden Agenten der Baroque-Firma vom Leibe, aber plötzlich taucht Ruffy auf. Er ist stinksauer auf Zorro, weil der die gesamte Kopfgeldjäger-Bande von Whiskey Peak verprügelt hat. Ruffy glaubt immer noch, dass es sich dabei um ganz normale Leute handelt, die ihn und seine Freunde herzlich aufgenommen haben. Er meint, dass Zorro total ausgerastet ist und greift ihn an. Es kommt zu einem schweren Kampf... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Takuji Suzuki Drehbuch: Eiichiro Oda, Bonny Clinkenbeard