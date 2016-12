RTL2You 17:20 bis 18:15 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Papa, kannst du mich hören? USA 2013 16:9 HDTV Merken Autorennen und die Fliegerei haben Bruces Gehör über Jahre geschädigt. Nun hört er nicht mehr ganz so gut. Das geht allen langsam aber sicher auf die Nerven. Kris kann ihren sturen Mann allerdings nicht davon überzeugen, sich Hilfe zu besorgen. Nun versucht Kim, ihn zu einer Untersuchung zu bewegen. Sein Sohn Brandon soll ihr dabei behilflich sein. Ist Bruce zu stolz, um Hilfe anzunehmen? Wie wird sein Besuch beim Ohrenarzt enden? In der Zwischenzeit hört Scott von einer Frau, die an Krebs erkrankt ist und sich mit ihm treffen will. Khloe freut sich unterdessen über ein neues Haustier und Kris macht sich Sorgen: Hat sie möglicherweise einen Stalker? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kim Kardashian West (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12