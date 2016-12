Österreich 1 00:08 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht zu Silvester Mit einer Menge Rätsel Merken Nachdem die berühmte Madame Miranda, die beste und zugleich schlechteste Wahrsagerin des Landes, mit Helmut Jasbar die Fragen nach der Zukunft und jene nach der Vergangenheit beantwortet hat, gibt die "Ö1 Jazznacht" zu Silvester mit Christian Bakonyi jede Menge Rätsel auf - Rätsel, die auf musikalische Art und Weise beantwortet werden. Dabei kommt man auch immer wieder mit berühmten Zitaten von Musikerinnen und Musikern in Berührung. Scherzfragen und schlechte Witze treffen also auf beste Musik für eine gut gelaunte erste Nacht im Neuen Jahr. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christian Bakonyi