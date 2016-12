Österreich 1 22:43 bis 00:00 Sonstiges Silvester mit Ö1 Sign o' the Times oder Gib den Funk aus meinem Gesicht heraus! Merken Gib den Funk aus meinem Gesicht heraus! ... ist das sprechende Motto des Abends. Zudem werfen wir heuer zum dritten Mal mit Madame Miranda einen Blick in die Ö1-Kristallkugel; ihre Prophezeiungen im letzten Jahr waren zu einem Teil sehr zutreffend! Na ja, zu einem eher kleinen Teil. Was Ihren Moderator schon letztes Jahr stutzig hätte machen können: Warum musste er sich bei seinem Besuch bei Hellseherin Madame Miranda einen Termin ausmachen? Und warum spricht er von sich in der dritten Person? Auch heuer wieder mehr Fragen als Antworten: Was wird uns die Vergangenheit im nächsten Jahr bringen? Warum heißt die Wiener Band Wiener Blond Wiener Blond? Das Duo wird ein Silvester-Ständchen spielen und diese Frage, fürchte ich, nicht beantworten. Es erwarten Sie des Weiteren Schmankerln aus Pop, Jazz, World und Crossover, die Türen zum Giftschrank sind weit geöffnet. Der Jahreswechsel ist eine gute Gelegenheit für Vorsätze: Lasset Funkmusiker um uns sein! In Google-Kalender eintragen