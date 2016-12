Österreich 1 19:05 bis 20:00 Sonstiges Gröbster Unfug Kabarettistische Glanzlichter des Jahres 2016. Ein Silvesterrückblick der "Contra"-Redaktion Merken Warum kann Luise Kinseher so schlecht Ruhe bewahren, wo nimmt Klaus Eckel die guten Nachrichten her, was fasziniert Maxi Schafroth an Bayern und ärgert Harry G an München - und worauf macht sich Willy Astor einen Reim? In einem Rückblick auf die lustigsten und bemerkenswertesten Kabarett-Ereignisse des ausklingenden Jahres können einige dieser Fragen beantwortet werden. Außer den oben genannten mit dabei sind u.a. Andreas Vitásek, Erwin Steinhauer, Gunkl, die feisten, Irmgard Knef und Alf Poier. In Google-Kalender eintragen