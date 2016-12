Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Greatest Hits (1): Zum Thema: Das Tier und wir Merken Zum Jahresende haben die Glücksschweine wieder Hochkonjunktur, auch Hasenpfoten und Marienkäfer pflegen ja den Menschen Glück zu bringen. Die Illustrierten und Boulevardblätter sind seit jeher voll mit Ansichten drolliger Tiere, die Bewohner Entenhausens lassen als vermenschlichte Menagerie mit hohem Kuschelfaktor Kinderherzen höher schlagen, und die von Katzenbildern gefluteten sozialen Netzwerke haben den Putzigkeitsterror noch verschärft. Neben der kitschigen oder humorigen Zurichtung von Vierbeinern, die auf deren Ähnlichkeit mit uns Menschen spekulieren, hat sich in jüngster Zeit aber ein Interesse für Tiere etabliert, das über diesen eher oberflächlichen Zugang hinausgeht: Leute, die früher mal "was mit Medien" gemacht haben, verlegen sich auf die Nutztierhaltung oder verwerten ganze Ochsen; ehemalige Tischler kümmern sich um die Wiederansiedlung des Wiedehopfes. Offenbar ist unser Verhältnis zur Fauna in einem Umbruch begriffen: Zwischen Anthropomorphisierung und industrialisierter Ausbeutung etabliert sich ein Umgang mit Tieren, der von einem unsentimentalen Interesse und der Einsicht getragen scheint, dass dieser Umgang auch darüber entscheidet, was wir als Menschen sind oder sein wollen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christine Scheucher