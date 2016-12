Österreich 1 14:00 bis 15:00 Sonstiges "Der kleine Prinz" Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Antoine de Saint-Exupéry Merken Die Geschichte erzählt von einem Piloten, der mit seiner Maschine in der Wüste havariert. Allein und mit Trinkwasser für nur acht Tage muss er sein Flugzeug reparieren. Am Tag nach der Bruchlandung steht wie aus dem Boden gewachsen ein kleiner Junge vor ihm, der ihn bittet, ihm ein Schaf zu malen. So lernt der Pilot den kleinen Prinzen kennen, der ihm von seiner langen, abenteuerlichen Reise erzählt, die ihn von seinem Heimatplaneten über viele Stationen bis zur Erde geführt hat. Aber der kleine Prinz hat ein Problem. Er hat jemanden auf seinem kleinen Planeten zurückgelassen. Eine Rose. Und diese Rose will er nicht länger allein lassen ... Kai Grehn hat Antoine de Saint-Exupérys Klassiker als Hörspiel inszeniert. "Ich wollte die Geschichte vom kleinen Prinzen in der Weise erzählen, in der ich sie schon als Kind gelesen und empfunden habe: als Abenteuer, (Space-)Roadmovie, Reise ins Herz der Finsternis, d.h. ins Herz der Menschen: traurig, absurd und schön." Kai Grehn In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Alexander Fehling, Martin Wuttke, Jens Wawrezek, Dieter Hallervorden, Paula Beer, Josef Ostendorf, Otto Mellies, Samuel Finzi, Jule Böwe, Andreas Schmidt, Lars Rudolph, Claudia Graue Regie: Kai Grehn

