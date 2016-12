Österreich 1 10:05 bis 11:40 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Der "Ö1 Klassik-Treffpunkt" am letzten Tag des Jahres versprüht schon am Vormittag Silvesterlaune, sind doch Daniela Fally, Michael Schade und Clemens Unterreiner, also ein Teil des "Fledermaus"-Ensembles aus der Staatsoper, zu Gast im RadioCafe. Unter dem Motto "Ich lade gern mir Gäste ein" wird Gestalter Otto Brusatti mit Adele (Fally), Gabriel von Eisenstein (Schade) und Dr. Falke (Unterreiner) über die traditionelle Silvestervorstellung der "Fledermaus", deren besondere Stimmung etc. plaudern. Auf das Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper Daniela Fally wartet Anfang Jänner eine große, neue Aufgabe: die Amina in Bellinis "La Sonnambula" an der Seite von Juan Diego Florez! Bisher war die in Niederösterreich geborene Sopranistin im Haus am Ring bereits in mehreren Richard Strauss-Partien (Sophie, Fiakermilli, Zerbinetta, ital. Sängerin) sowie als Olympia ("Hoffmanns Erzählungen"), als Rosina ("Barbier von Sevilla") sowie als Sophie ("Werther") zu hören. Der Deutsch-Kanadier Michael Schade debütierte 1992 als Graf Almaviva ("Barbier von Sevilla") an der Wiener Oper und kehrt seither regelmäßig für Rollen in Opern speziell von Mozart und Strauss zurück. Der "Österreichische Kammersänger" ist oftmals Gast bei den Salzburger Festspielen, widmet sich neben der Operntätigkeit intensiv dem Liedgesang und der Konzertliteratur, förderte den Sängernachwuchs (Young Singers Project in Salzburg) und leitet seit 2014 künstlerisch die Internationalen Barocktage Melk. Die Saison 2016/'17 begann für Clemens Unterreiner, seit 2005 Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, mit einem Rollendebüt, dem Escamillo in Bizets "Carmen". Davor konnte er an Staats- und Volksoper mehrere Erfolge feiern und gastierte an Wiener und anderen internationalen Konzerthäusern (Carnegie Hall In Google-Kalender eintragen Moderation: Otto Brusatti Gäste: Gäste: Daniela Fally (Opernsängerin), Michael Schade (Opern-, Konzert- und Liedersänger), Clemens Unterreiner (Opernsänger)