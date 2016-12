SWR 2 20:15 bis 23:00 Oper Gioacchino Rossini: "Sigismondo" Ernste Oper in zwei Akten Merken König Sigismondo verzweifelt, da er seine Gattin Aldimira wegen vermeintlicher Untreue vor Jahren zum Tod verurteilt hat. Sie hat sich indessen im Wald versteckt und taucht im Laufe der Oper nach zahllosen Wirren wieder auf. Hinter der Geschichte steckt Minister Ladislao, er hatte Aldimira einst beim König verleumdet. Vorbild dazu ist die Legende der verschwundenen Königin Genoveva. Die Uraufführung 1814 war ein Flop und Rossinis Wahnsinns-Oper ist zunehmend in Vergessenheit geraten, obwohl er einige Stücke daraus für spätere Opern verwendete. Regisseur Jochen Schönleber verlegte die Handlung auf der kleinen Bühne der Trinkhalle in Bad Wildbad in einen Irrgarten aus Spiegeln, Folien und Lichtern, die zugleich Palast und Wald sein können und die Konfusion der verwirrten Charaktere wiederspiegeln: ein ewig jugendlicher König, konfrontiert mit einer alternden Gattin und einem halbseidenen Minister. Schönlebers erste Inszenierung dieser Oper in den 1990er-Jahren verhalf dem Festival "Rossini in Wildbad" zum Durchbruch. Mit hervorragenden jungen Sängern in den Hauptrollen war die aktuelle Aufführung unter dem Dirigenten Antonino Fogliani ausgezeichnet besetzt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Margarita Gritskova (Sigismondo, König von Polen), Marcell Bakonyi (Ulderico, König von Ungarn), Maria Aleida (Aldimira, seine Tochter), Kenneth Tarver (Ladislao, Erster Minister), Paula Sánchez-Valverde (Anagilda, Ladislaos Schwester), Marcell Bakonyi (Z