Das Geburtsjahr von Meister Eckhart ist nicht urkundlich festgehalten. Auch den Geburtsort kennt man nicht genau. Vermutlich wurde er in Tambach oder Hochheim in Thüringen geboren. Die Forscher legen seine Geburt heute mehrheitlich auf 1260. Verbürgt dagegen ist, dass der blitzgescheite und wortgewandte Meister Eckhart im Dominikaner-Orden rasch aufsteigt. Zeitweise unterstehen ihm mehr als 50 Klöster. Allerdings entwickelt er in seinen mitreißenden Predigten ein Gottesverständnis, das mit der herrschenden Lehrmeinung kollidiert. Sein Gott ist keine strafende Instanz über den Wolken, sondern ein Potenzial in jedem Einzelnen. Meister Eckhart wird denunziert. Ein Inquisitionsverfahren folgt, aus dem er sich durch einen Widerruf versucht zu retten.