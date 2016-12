ORF 1 15:50 bis 16:10 Comedyserie The Big Bang Theory Tritte unter dem Tisch USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Amy soll ein wissenschaftliches Projekt an Sheldons Universität betreuen. Zuerst findet er nichts dabei. Doch dann reden ihm seine Freunde ein, wie schrecklich es ist, mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Außerdem blamiert Sheldon Amy vor ihren neuen Kollegen ... Auch Bernadette und Howard geraten wegen der Arbeitsplatzfrage in einen erbitterten Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver