hr2 00:05 bis 02:00 Sonstiges Mit dem ARD-Nachtkonzert ins Neue Jahr Johann Strauß: "An der schönen blauen Donau", Walzer op. 314 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Lorin Maazel) Johannes Brahms: "Akademische Festouvertüre" op. 80 (hr-Sinfonieorchester, Leitung: Hugh Wolff) Wolfgang Amadeus Mozart: Sechs deutsche Tänze KV 600 (NDR Elbphilharmonie Orchester, Leitung: Günter Wand) Joseph Lanner: "Die Mozartisten" op. 196 (Deutsches Sinfonieorchester Berlin, Leitung: Neeme Järvi) Ludwig van Beethoven: "Die Weihe des Hauses", Ouvertüre C-Dur (MDR-Sinfonieorchester, Leitung: Jonas Alber) Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonie C-Dur Wq 174 (Les Amis de Philippe, Leitung: Ludger Rémy) Peter Tschaikowski: "Der Nußknacker", Blumenwalzer (Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Leitung: Christoph Poppen) George Gershwin: "Rhapsody in Blue" (Cécile Ousset, Klavier; SWR-Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Leitung: Neville Marriner) Robert Schumann: Konzertstück F-Dur op. 86 (Paul van Zelm, Ludwig Rast, Rainer Jurkiewicz, Joachim Pöltl, Horn; WDR-Sinfonieorchester Köln, Leitung: Heinz Holliger)