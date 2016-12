hr2 20:05 bis 00:00 Magazin hr2 Rätsel-Bar Rätsel, Literatur und Musik zum Jahresausklang Ein Abend zum Mitraten und Mitmachen und mit wertvollen Preisen Merken Einen kurzweiligen Silvesterabend verspricht hr2-kultur auch in diesem Jahr wieder all jenen, die den Jahresausklang gern zu Hause verbringen, gute Musik und Literatur mögen und Spaß an akustischen Rätseln haben. Wenn Angelika Bierbaum und Florian Schwinn diesen anregenden Cocktail servieren, vergeht die Zeit wie im Flug und Fortuna beschert noch vor Anbruch des Neuen Jahres attraktive Gewinne, darunter als Hauptpreis eine achttägige Studiosus-Reise für zwei Personen nach Sizilien, unter anderem nach Palermo, Syrakus, Taormina und Cefalù. In Google-Kalender eintragen Moderation: Angelika Bierbaum, Florian Schwinn

