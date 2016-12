hr2 15:05 bis 17:00 Sonstiges hr2-Kulturlunch Sturzflüge im Zuschauerraum. Ein Streifzug durch das skurrile Panoptikum Karl Valentins Merken Karl Valentin war ein Meister des schrägen Humors. Er konnte in seinen vordergründig komischen Monologen, Dialogen, Szenen und Stücken auf brillante Weise Wörter und Redensarten, aber auch alltägliches Verhalten sezieren und ad absurdum führen. Und wer einmal Valentins Monolog über die Wirtshaussemmel gelesen hat, wird danach nur noch von SemmelNknödeln sprechen, ist doch stets mehr als nur eine Semmel darin enthalten. Der österreichische Schauspieler Wolfram Berger liest, singt und spielt Karl Valentin auf mitreißende Weise: in "Klapphornversen", "Riesenblödsinn", "miesen Couplets" und Anekdoten vom Liebesbrief bis zum Weltuntergang. Am Klavier wird er begleitet von Maria Ollikainen. Blechbläser des hr-Sinfonieorchesters sorgen für die bodenständige musikalische Grundierung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Wolfram Berger Gäste: Gäste: Jürgen Ellensohn (Trompete/Flügelhorn), Norbert Haas (Trompete/Flügelhorn), Hans-Reiner Schmidt (Euphonium), Lothar Schmitt (Euphonium), Frederik Bauersfeld (Tuba), Maria Ollikainen (Klavier)