Schweiz 1 04:45 bis 06:30 Musikfilm Die Beatles - Yeah Yeah Yeah GB 1964 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die vier Liverpooler John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr - bekannt als The Beatles - stehen kurz davor, die Welt zu verändern. Doch der Ruhm hat auch seine Nachteile: Auf Schritt und Tritt verfolgt von kreischenden Fans, werden sie auf ihrer Tour durch England von ihrem Manager und einer ganzen Horde von Assistenten von der Aussenwelt abgeschirmt. Aber die vier wollen sich den Spass nicht verderben lassen und schaffen es immer wieder, ihren Aufpassern zu entkommen. Ein ganz anderes Problem stellt der Grossvater von Paul dar. Der gebrechlich aussehende alte Mann hat es faustdick hinter den Ohren. Er verkauft hinter dem Rücken des Managements gefälschte Autogramme und animiert Ringo, der alles andere als glücklich ist mit seiner Rolle als ewiger Witzbold der Band, die Beatles zu verlassen. Kurz vor dem nächsten Konzert ist Ringo tatsächlich spurlos verschwunden. Im "Lexikon des Internationalen Films" wird die Rolle von Richard Lesters Film im Kanon der Filmgeschichte gewürdigt: "Neuartig und richtungsweisend für spätere Musikfilme ist die authentische Wiedergabe von Lebensgefühl und Zeitatmosphäre, die weniger durch protokollarischen Realismus als durch schöpferische Unordnung und parodistische Stilexperimente erreicht wird". Lester, der während der 1960er-Jahre zu den einflussreichsten Regisseuren seiner Zeit gehörte, führte auch Regie beim zweiten Beatles-Film "Help". Drehbuch und Musik von "A Hard Day's Night" waren 1965 für einen Oscar nominiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Lennon (John) Paul McCartney (Paul) Ringo Starr (Ringo) George Harrison (George) Norman Rossington (Norm) Victor Spinetti (TV-Regisseur) Anna Quayle (Millie) Originaltitel: A Hard Day's Night Regie: Richard Lester Drehbuch: Alun Owen Kamera: Gilbert Taylor Musik: John Lennon , Paul McCartney, George Martin Altersempfehlung: ab 12