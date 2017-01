Schweiz 1 03:00 bis 04:45 Musikfilm Grease USA 1978 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1959 verleben die beiden Teenager Danny Zuko (John Travolta) und Sandy Olsson (Olivia Newton-John) einen unvergesslichen Sommer am Strand. Ihre unbeschwerte Zeit endet abrupt, als Sandy zurück nach Australien muss. Doch ein paar Monate später zieht Sandy mit ihren Eltern nach Amerika und landet an der Rydell High School - wo auch Danny zur Schule geht und Anführer der coolen Gang T-Birds ist. Gleich am ersten Schultag wird die brave Sandy von den Pink Ladies, einer Gruppe wilder Mädchen, unter die Fittiche genommen. Betty Rizzo (Stockard Channing), die Anführerin, stellt Sandy Danny und seinen jungen Männern vor. Sandy freut sich, ihre grosse Sommerliebe wiederzusehen. Die Wiedersehensfreude ist eigentlich gegenseitig - doch Danny gibt ganz den coolen Macho. Vor seinen Freunden kann er nicht zugeben, dass er sich in die liebreizende Blondine verliebt hat, die so gar nicht seinem üblichen Beuteschema entspricht. Gekränkt zieht sich Sandy vor ihm zurück. Als sie sich eines Tages nach der Schule im Eiscafé wiederbegegnen, beginnen aber die Funken wieder zu sprühen. Sie beschliessen, gemeinsam zum Schultanzwettbewerb zu gehen. Am Tanz, der für Sandy so schön beginnt, schaffen es die T-Birds, Danny wieder mit seiner Ex zusammenzubringen, einer heissblütigen Salsatänzerin. Mit ihr gewinnt er den Wettbewerb. Sandy verlässt die Veranstaltung tränenüberströmt. Gleichzeitig sorgt Betty für Unruhe: Sie hat mit dem Anführer der Scorpions, den grössten Rivalen der T-Birds und ihres Freundes Kenickie (Jeff Conaway), angebandelt. Dannys erneute Annäherung wehrt Sandy ab. Sie will nicht bloss heimlich mit ihm herummachen, sondern möchte, dass er auch vor seinen Freunden zu ihr steht. Währenddessen bereiten Kenickie und die anderen T-Birds sich für das grosse Autorennen gegen die Scorpions vor. Kenickie ist bereit zum Start, aber als er eine Wagentür an den Kopf bekommt, muss Danny das Rennen für ihn fahren - und gewinnt. Sandy schaut aus der Ferne zu. Am letzten Schultag wartet eine Überraschung auf Danny: Sandy taucht auf, ganz in schwarzes Leder gekleidet, mit High Heels. Die "neue" Sandy schafft es spielend, Danny mit ihrem sexy Tanzstil zu verführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (Danny Zuko) Olivia Newton-John (Sandy Olsen) Stockard Channing (Betty Rizzo) Jeff Conaway (Kenickie) Barry Pearl (Doody) Michael Tucci (Sonny) Kelly Ward (Putzie) Originaltitel: Grease Regie: Randal Kleiser Drehbuch: Bronte Woodard, Allan Carr Kamera: Wilmer C. Butler Musik: Barry Gibb, Jim Jacobs, Warren Casey, John Farrar, Scott J. Simon, Louis St. Louis Altersempfehlung: ab 12

