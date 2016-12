Super RTL 09:20 bis 10:45 Trickfilm Barbie als Rapunzel USA 2002 2017-01-01 14:45 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Rapunzel führt ein einsames Leben in einem düsteren Schloss. Es liegt verborgen in einem Zauberwald und gehört der Hexe Lady Gothel. Zum Glück hat das Mädchen zwei gute Freunde, Hobie, das sprechende Kaninchen, und Penelope, den rosafarbenen Drachen. Und noch etwas gibt Rapunzel Kraft: die Malerei. Immer wenn sie der Obhut Lady Gothels entkommen kann, malt das Mädchen Bilder in den herrlichsten Farben. Eines Tages gelangt sie durch einen Zufall in einen Kellerraum, in dem sie eine sonderbare Schachtel findet. Rapunzel öffnet sie und entdeckt eine Haarbürste mit einer Inschrift: 'Für unsere Tochter zu ihrem ersten Geburtstag'. Hatte Lady Gothel ihr nicht erzählt, sie sei adoptiert worden? Rapunzel ist verwirrt. Noch mehr Rätsel gibt ihr ein Tunnel auf, den sie unerwartet entdeckt. Er führt sie in das Reich von König Frederick. Dort trifft sie auf Prinz Stefan, den Sohn des Königs, der Rapunzel sofort verfällt. Was Rapunzel nicht ahnt: König Frederick befindet sich im Krieg mit einem benachbarten Königreich und ist in argen Nöten. Die erboste Lady Gothel, die die Ausreißerin schließlich wiederfindet, sperrt das Mädchen zur Strafe in einen Turm, in dem es einsam auf Rettung wartet. In den vielen Tagen ihrer Gefangenschaft entdeckt Rapunzel, dass sie mit Hilfe ihrer Fantasie gar nicht so einsam ist. Und auch die Erinnerung an die Worte ihrer Eltern geben ihr Kraft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie as Rapunzel Regie: Owen Hurley Drehbuch: Elana Lesser, Cliff Ruby Musik: Arnie Roth