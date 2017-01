TV5 04:53 bis 05:53 Sonstiges Un pass pour l'opéra La Traviata Merken Décryptage de " La Traviata " de Guiseppe Verdi ! Caroline Veyt et Camille De Rijck se penchent sur l'histoire d'amour tragique entre Violetta et Alfredo, sur fond de tuberculose, et proposent des extraits de la mise en scène sulfureuse d'Andrea Breth pour La Monnaie de Bruxelles, en 2012. In Google-Kalender eintragen Moderation: Caroline Veyt, Camille De Rijck