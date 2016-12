Bayern 4 22:05 bis 00:00 Sonstiges Zum Jahresausklang Merken <bk>Richard Strauss: "Parade-Marsch Nr. 2" (Matthias Holm, Stefan Reuter, Peter Sadlo, Pauke; Blechbläser-Ensemble des BR-Symphonieorchesters; Blechbläser-Ensemble der Münchner Philharmoniker und Mitglieder anderer Münchner Orchester, Leitung: Dankwart Schmidt)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: "Lucio Silla", Ouvertüre (Concertgebouw-Orchester Amsterdam, Leitung: Nikolaus Harnoncourt)<ek><bk>Franz Schubert: Deutsche Tänze As-Dur und B-Dur D 820 (Berliner Philharmoniker, Leitung: Pierre Boulez)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: "Feuerwerksmusik", Suite D-Dur HWV 351 (John Constable, Cembalo; Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Leonard Cohen: "Treaty" (Leonard Cohen, Gesang; Ein Ensemble)<ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende" BWV 28 (Joanne Lunn, Sopran; Danile Taylor, Countertenor; James Gilchrist, Tenor; Peter Harvey, Bass; Monteverdi Choir; The English Baroque Soloists, Leitung: John Eliot Gardiner)<ek><bk>Jean Sibelius: Andante festivo (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>Johann Stamitz: Sonate à tre partie concertantes, Presto assai op. 1 Nr. 5 (Camerata Bern, Leitung: Thomas Füri)<ek><bk>Frédéric Chopin: Nocturne Es-Dur op. 9 Nr. 2 (Maurizio Pollini, Klavier)<ek><bk>Giacomo Antonio Perti: "Date all'armi o spirti fieri!", Arie (Ann Hallenberg, Sopran; Il pomo d'oro, Leitung: Riccardo Minasi)<ek><bk>Joseph Haydn: Klaviertrio C-Dur Hob. XV/27 (Martha Argerich, Klavier; Alissa Margulis, Violine; Julian Steckel, Violoncello)<ek><bk>Georg Philipp Telemann: Sonate D-Dur (Tamás Pálfalvi, Trompete; Franz Liszt Chamber Orchestra)<ek><bk>Claudio Monteverdi: "Zefiro torna" (Capella de la Torre, Leitung: Katharina Bäuml)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Klaviersonate C-Dur, Allegro con brio op. 53 (Alice Sara Ott, Klavier)<ek><bk>John Williams: "Star Wars Episode IV", Cantina Brand (London Music Works, Leitung: Paul Bateman) In Google-Kalender eintragen Moderation: Susanne Alt