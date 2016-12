Bayern 4 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Geh ... du alter Esel" Der Kontrabass. Ein "Vielsaiter" zwischen Minibässen und Bassmonstern Merken Kontrabassisten haben es im wahrsten Sinne des Wortes nicht leicht. Da wäre zum einen ihr etwas unhandliches Instrument. Es ist ja nicht nur groß und sperrig, nein, es bringt auch noch rund 10 Kilo auf die Waage. Ein Blick in die Literatur ermuntert ebenfalls nicht wirklich: Dittersdorf, Kussewitzki, Vanhal, Bottesini, dann wieder Dittersdorf, Kussewitzki, Vanhal, Bottesini, Dittersdorf; Sperger nicht zu vergessen ... Selbst Schriftsteller wie Patrick Süskind scheinen es, wenn auch augenzwinkernd, auf die Bassisten abgesehen zu haben. Im Orchester steht man, an den Rand des Geschehens gedrängt, tapfer seinen Mann - auch als Frau. Soloparts sind rar gesät. Wenigstens haben Richard Strauss, Gustav Mahler und Igor Strawinsky den "tiefen Geigern" das eine oder andere Solo überlassen. Und doch ist der Kontrabass ein wahrer "Vielsaiter". Stilsicher bewegt er sich zwischen Klassik, Jazz und Rock. Bei Bedarf vermag er sogar auf die Größe eines Cellos zu schrumpfen und sich ein grünes oder gar pinkes Gesicht zu geben. Weiterhin stellen Beobachter immer wieder fest, dass er äußerst selbstbewusst aus der Instrumentenfamilie hervortritt und wahlweise als sehnsüchtig umherstreichender Solist, als sich wohlwollend anschmiegender Duopartner, oder als jugendlich rebellische Rockgruppe auf die Bühne stürmt... Franziskus Büscher streift durch den Kosmos Kontrabass, zwischen ARD-Musikwettbewerb und den 3. Bayerischen Basstagen in Mühldorf, und stellt ungewöhnliche Minibässe und unheimliche Bassmonster in einem... naja, durchaus "basslastigen" Silvesterkonzert vor. In Google-Kalender eintragen

