Bayern 4 06:05 bis 07:30 Sonstiges Auftakt Merken <bk>Gioacchino Rossini: "L'italiana in Algeri", Ouvertüre (Bamberger Symphoniker, Leitung: Giuseppe Patané)<ek><bk>Christoph Willibald Gluck: "Les amours de Flore et Zéphyre", Ballettmusik (Main-Barockorchester Frankfurt, Leitung: Martin Jopp)<ek><bk>Johan Svendsen: "Festpolonaise" op. 12 (Philharmonisches Orchester Bergen, Leitung: Neeme Järvi)<ek><bk>João Pernambuco: "Pó de Mico" (Klaus Jäckle, Gitarre)<ek><bk>Gaspar Sanz: "Canarios" (Accademia del Piacere, Leitung: Fahmi Alqhai)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso a-Moll op. 28 (Arabella Steinbacher, Violine; Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, Leitung: Lawrence Foster)<ek><bk>Giuseppe Torelli: Konzert Nr. 12 A-Dur (Charivari Agréable, Leitung: Kah-Ming Ng)<ek><bk>Nicola Matteis: "Ground after the Scotch humour" (Lautten Compagney, Leitung: Wolfgang Katschner)<ek><bk>Joseph Bologne Saint-Georges: Sinfonie D-Dur op. 11 Nr. 2 (Le Parlement de Musique, Leitung: Martin Gester)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Sextett Es-Dur, Rondo op. 71 (Scharoun Ensemble Berlin)<ek>. In Google-Kalender eintragen