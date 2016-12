puls 4 06:20 bis 07:45 Familienfilm Fünf Freunde D 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich hat Georgina, genannt George, so gar keinen Bock auf ihre Verwandtschaft, mit der sie die Sommerferien verbringen soll. Doch dann schlittert sie mit Julian, Dick, Anne und Timmy, dem Hund, mitten hinein in ein handfestes Abenteuer: Ein paar Halunken wollen Georges Vater dessen Formel für eine revolutionäre Energiegewinnungsmethode abluchsen. Für die fünf Freunde heißt es jetzt, schnell handeln, denn der Erfinder-Papa sitzt ahnungslos auf einer kleinen Felseninsel vor der Küste, und die Gauner sind schon ganz in seiner Nähe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Valeria Eisenbart (George) Justus Schlingensiepen (Dick) Neele-Marie Nickel (Anne) Quirin Oettl (Julian) Armin Rohde (Polizist Peters) Johann von Bülow (Hansen) Coffey (Timmy) Originaltitel: Fünf Freunde Regie: Mike Marzuk Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings Kamera: Bernhard Jasper Musik: Wolfram de Marco