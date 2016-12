Deutschlandfunk 11:05 bis 12:00 Sonstiges Gesichter Europas Sag zum Abschied leise Brexit. Großbritannien verlässt die EU Merken Vor dem Referendum im Juni dieses Jahres haben die "Gesichter Europas" Befürworter und Gegner eines britischen EU-Austritts getroffen. Sechs Monate später kehren sie nach Großbritannien zurück und fragen, was aus den Hoffnungen und Ängsten der Menschen geworden ist. Eine Gemeinderätin der EU-feindlichen UKIP-Partei fürchtet inzwischen um die Früchte ihrer Arbeit, denn der EU-Austritt könnte turbulenter werden als gedacht. Vertreter der Londoner City wiederum verfolgen nervös, wie die Banken das Vertrauen in den Finanzplatz verlieren und nach Alternativen auf dem Festland suchen. Ein Gastronom aus Bangladesch hatte damals für den Brexit geworben, weil er lieber asiatische Köche als polnische Bauarbeiter ins Land holen wollte. Wer steht heute bei ihm am Herd? Fest steht: "Gesichter Europas" treffen auf ein Land, das gespaltener ist denn je. In Google-Kalender eintragen