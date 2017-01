ORF 1 03:30 bis 05:15 Actionfilm Zwei Asse trumpfen auf I, USA 1981 20 40 60 80 100 Merken Alan ist auf der Flucht vor einer Gaunerbande, die er betrogen hat. Als blinder Passagier kann er sich auf ein Segelboot retten. Charlie, der Besitzer des Bootes, bemerkt den ungebetenen Gast. Eine Prügelei folgt, beide gehen über Bord. Sie werden an den Strand einer entlegenen Südseeinsel gespült. Dort befindet sich ein Schatz, den ein kriegswütiger Japaner bewacht. Alan und Charlie nehmen die Herausforderung an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terence Hill (Alan Lloyd) Bud Spencer (Charlie O'Brien) John Fujoka (Kamasuka) Luise Bennett (Mama) Sal Borgese (Anulu) Kainowa Lauritzen (Ulla) Mirna Seya (Dimhea) Originaltitel: Chi trova un amico, trova un tesoro Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Mario Amendola, Sergio Corbucci Kamera: Luigi Kuveiller Musik: Carmelo La Bionda, Fratelli La Bionda, Michelangelo La Bionda Altersempfehlung: ab 6

