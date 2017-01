ORF 3 03:50 bis 04:45 Show Kleinkunst Kabarett im Turm: Best-of (2/2) Kabarett im Turm: Best of (2/2) A 2016 Stereo 16:9 Merken Vom Medizin- bis hin zum Lehrerkabarett: in den beiden Best-of-Folgen der ersten Staffel "Kabarett im Turm" warten noch einmal die größten Highlights auf das Publikum: Mit dabei unter anderem Joesi Prokopetz, Christoph & Lollo, Andreas Ferner sowie Angelika Niedetzky. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Joesi Prokopetz, Christoph & Lollo, Andreas Ferner, Angelika Niedetzky Originaltitel: Kleinkunst

