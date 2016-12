NDR 21:45 bis 23:35 Tanz Ohnsorg-Theater: Tratsch im Treppenhaus D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Ohnsorg-Theater-Stück "Tratsch im Treppenhaus" mit Heidi Kabel und Henry Vahl hat schon Tradition im Programm des NDR Fernsehens am letzten Tag eines Jahres. Am Silvesterabend 2016, auf den Tag genau 50 Jahre nach der "Urfassung" dieses Kultklassikers, gibt es die viel umjubelte Neuinszenierung mit Heidi Mahler aus dem Ohnsorg-Theater in Hamburg zu sehen. Die Tochter von Heidi Kabel glänzt in der Paraderolle ihrer Mutter. Am Neujahrstag, 1. Januar 2017, zeigt das NDR Fernsehen dann ganz traditionell die Aufzeichnung von "Tratsch im Treppenhaus" aus dem Jahr 1966. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Keck (Hanne Knoop, Witwe) Horst Arenthold (Ewald Brummer, Steuerinspektor a.D) Evangelos Sargantzo (Dieter Brummer, Ewalds Neffe) Heidi Mahler (Meta Boldt, Nachbarin) Wolfgang Sommer (Bernhard Tramsen, Hauswirt) Dieter Schmitt (Herr Seefeldt, Heikes Vater) Eileen Weidel (Heike Seefeldt, Untermieterin) Originaltitel: Ohnsorg-Theater Regie: Klaus Bertram Drehbuch: Jens Exler