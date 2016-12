ORF 3 00:15 bis 01:25 Show Kult.reloaded Spezial Alte Hüte aus Wien A 1975 2017-01-01 04:40 Merken Klassische Szenen aus dem Wiener Kabarett: Otto Schenk präsentiert in der Rolle eines Hutmachers "alte Hüte", also gute, alte Sketches, die ewig jung bleiben. Österreich 1975 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Otto Schenk Gäste: Gäste: Karl Paryla, Carlo Böhm, Senta Wengraf, Heinz Petters, Alfred Böhm, Gert Fröbe, Guido Wieland, Helmuth Lohner, Kurt Sowinetz, Romuald Pekny, Dolores Schmidinger Originaltitel: Alte Hüte aus Wien