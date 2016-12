ORF 3 18:40 bis 20:15 Musik Radio Wien Klubkonzert: The Rats are back A 2012 2017-01-01 00:05 Stereo 16:9 Merken Am Silvesterabend präsentiert ORF III exklusiv Swing im alten Glanz! Als Hommage an die großen Stimmen des legendären "Rat Packs" rund um Dean Martin und Frank Sinatra, holen Norbert Oberhauser, Eric Papilaya, Volker Piesczek und Pepe Schütz die Swing-Klassiker zurück auf die Bühne! Geplant als "one-night-only-Show" hat sich die Band "The Rats are back" innerhalb von zwei Jahren zu Recht zu den Top-Live-Acts des Landes geswingt. Im Rahmen des Klubkonzerts im Radiokulturhaus präsentieren die vier Jungs ihr neues Album "Bad Boys". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Norbert Oberhauser, Eric Papilaya, Volker Piesczek, Pepe Schütz Originaltitel: Radio Wien Klubkonzert: The Rats are back