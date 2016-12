ORF 3 09:15 bis 10:50 Musik Das Silvesterkonzert aus Dresden Emil Nikolaus von Reznicek: Ouvertüre zur Komischen Oper "Donna Diana" / Max Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll op. 26 / Pjotr I. Tschaikowsky: "Romeo und Julia", Fantasieouvertüre / Fritz Kreisler: "Liebesleid" für Violine und Orchester / "Schön Rosmarin" für Violine und Orchester / Gioachino Rossini: Ouvertüre zur Oper "Guillaume Tell" D 2016 Stereo 16:9 Merken Auch in diesem Jahr beschert die Staatskapelle Dresden ihrem Publikum ein fulminantes Jahresende. Das berühmte Orchester und sein nicht minder berühmter Chefdirigent Christian Thielemann präsentieren sich, pünktlich zum Jahreswechsel, mit einem frischen Programm von Reznicek & Bruch bis Tschaikowsky und Kreisler. Ein Musikgenuss der das neue Jahr gebührend einleiten wird! Dirigent Christan Thielemann, Violine Nikolaj Znaider In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nikolaj Znaider (Violine) Originaltitel: Silvesterkonzert