ORF 1 20:35 bis 22:05 Show Viktor Gernot - Im Glashaus A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken In seiner kabarettistischen Wurfübung beweist Viktor Gernot zweierlei: Kommunikation findet stets beim Empfänger statt, und: mit nur einem Stein kann man ganz schön viel Glas zerdeppern. Ein unbedacht ausgesprochener Satz kann beim Adressaten einen Emotions-Tsunami auslösen, so wie der berühmte und geschickt geworfene Stein ein Glashaus dem Erdboden gleich machen kann. Mit zahlreichen pointierten Szenen und Parodien beschert uns der Allround-Künstler einen bunten Scherbenhaufen aus Gefühlen, Glas und verletzten Eitelkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Viktor Gernot - Im Glashaus

