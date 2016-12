BBC Entertainment 19:40 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who The Day of the Doctor GB 2013 Merken Explosive 50th anniversary special revealing the Doctor's dangerous past. Starring Matt Smith, David Tennant, Billie Piper and John Hurt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) David Tennant (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara) Billie Piper (Rose Tyler) John Hurt (The Doctor) Joanna Page (Elizabeth I) Jemma Redgrave (Kate Stewart) Originaltitel: Doctor Who Regie: Nick Hurran Drehbuch: Steven Moffat, Terry Nation, Robert Banks Stewart, Kit Pedler, Gerry Davis Musik: Murray Gold

Jetzt im TV Das Dschungelbuch

Trickserie

KI.KA 20:00 bis 21:00

Seit 38 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 20:00 bis 21:15

Seit 38 Min. Silvesterstadl

Show

Das Erste 20:15 bis 00:30

Seit 23 Min. Willkommen 2017

Show

ZDF 20:15 bis 00:30

Seit 23 Min.