Schweiz 1 19:05 bis 19:20 Show Dinner for One CH 1963 Stereo SW Merken Miss Sophie (May Warden) feiert ihren 90. Geburtstag. Wie in jedem Jahr lädt sie dazu ihre vier engsten Freunde ein: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Die Geschichte hat nur einen Haken: Miss Sophie ist nicht mehr die Jüngste, und die Herren sind mittlerweile alle verstorben. Da sie deswegen nicht persönlich anwesend sein können, muss Butler James (Freddie Frinton) die Rollen aller vier Herren übernehmen... Der Sketch ist einer "der" Klassiker des deutschsprachigen Fernsehens und wurde 1988 im Guinness-Buch der Rekorde als weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion aufgeführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Freddie Frinton (Butler James), May Warden (Miss Sophie) Originaltitel: Dinner for One Regie: Franco Marazzi