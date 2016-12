Schweiz 1 16:15 bis 18:00 Funsport Superzehnkampf aus Zürich 2016 Stereo HDTV Merken Zwei Mal Gold, ein Mal Silber und ein Mal Bronze: Das ist die eindrückliche Olympiamedaillen-Bilanz von Fabian Cancellara, Mario Gyr, Nicola Spirig und Giulia Steingruber. Gemeinsam mit anderen Sportstars duellierten sie sich am Freitag, 4. November 2016, beim "Sporthilfe Super10Kampf" für den guten Zweck. In diesem Jahr steht der Wohltätigkeitsanlass zugunsten der Stiftung Schweizer Sporthilfe unter dem Motto "80ies" - stilgerechte Outfits und Rollschuhe inklusive. Prominentes Teilnehmerfeld mit 18 Sportstars Neben den vier Medaillengewinnern aus Rio de Janeiro sorgen viele weitere Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedensten Disziplinen für Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderen die beiden Skilegenden Didier Cuche und Marco Büchel sowie Rodel-Weltmeisterin Martina Kocher und Schwingerkönig Matthias Glarner. Insgesamt treten 18 Sportgrössen gegeneinander an. Durch die Show führt SRF-Moderator Sascha Ruefer. Beni Thurnheer beobachtet als Spielleiter, ob alles mit rechten Dingen zu- und hergeht. Und Lukas Studer befragt die Athletinnen und Athleten als "Flash"-Reporter am Spielfeldrand zu ihren Eindrücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Ruefer