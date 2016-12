Schweiz 1 13:05 bis 14:35 Show Young Stage Basel 2016 Internationales Circus Festival Basel CH 2016 2016-12-31 01:35 Stereo HDTV Merken Gleich zwei Schweizer stehen beim diesjährigen Talentwettbewerb am Start. Der Basler Jason Brügger, Sieger der Fernsehshow "Die grösten Schweizer Talente", schwebt an den Strapaten durch die Luft. Baptiste Clerc aus Delsberg zeigt mit der Vierergruppe Cirque La Companie (Frankreich/Schweiz) eine noch nie gesehene Kombination aus Chinesischem Mast und Schleuderbrett. Die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus dem Ausland, 19 davon aus Deutschland und Frankreich. Eine achtköpfige Akrobatiktruppe aus Kanada, Frankreich und den USA zeigt ihre brandneue Darbietung als Weltpremiere. Ein Trio aus der Ukraine jongliert mit Keulen auf sehr hohem Niveau, ein Paar aus Dänemark kommuniziert auf komödiantische Art ohne Worte. Die weltmeisterliche Dance Floor Destruction Crew aus Deutschland besteht aus fünf Breakdancern, ein französisch-belgisches Duo wirbelt im Rhönrad über die Zirkusbühne, und in den präzisen Jonglagekombinationen "Isolated" eines Ballkünstlers aus Deutschland verschmelzen musikalisches Feingefühl und die Komposition zu einem Gesamtbild. Auch die Hula-Hoop-Darbietung einer Kanadierin sowie graziöse Trapeznummern des Duos Elle & Lui oder einer Frankokanadierin am Aerial Hoop erfordern Präzision und perfektes Timing. Bereits bekannte Disziplinen wie Diabolo oder Hand auf Hand werden neuartig und kreativ vorgeführt. In keiner anderen Show der Schweiz kommt das Publikum in den Genuss von so viel moderner Artistik auf Weltklasseniveau. Young Stage zeigt ein völlig neues Bild des Zirkus - modern, innovativ, poetisch und zeitgemäss. Die Artistinnen und Artisten inspirieren sich an klassischen Zirkusdisziplinen wie Trapez oder Barren und interpretieren diese auf spielerische Art neu. Neben dem Goldenen, Silbernen und Bronzenen Stern können die Nachwuchskünstler ebenfalls Engagements für beliebte Zirkusunternehmen, Fernsehshows und Varietés gewinnen. Das Festival ist ein Sprungbrett zu einer erfolgreichen Zirkuskarriere. Eine siebenköpfige Fachjury formiert sich aus prominenten Vertretern aus den Bereichen Show, Artistik, Tanz und Theater. Sie bewertet die Jungtalente und vergibt die Sterne, die Hauptauszeichnungen des Festivals. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudio Zuccolini, Nadja Sieger Originaltitel: Young Stage Basel 2016