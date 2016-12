Schweiz 2 01:10 bis 02:45 Komödie Cool Runnings USA 1993 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe jamaikanischer Sportler hat sich in den Kopf gesetzt, an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Dafür gründen die Athleten, die noch nie im Leben Schnee gesehen haben, ein Bobteam. Irwin Flitzer, ein in Ungnade gefallener amerikanischer Bobfahrer, soll sie trainieren und die ganze Welt davon überzeugen, dass sie es ernst meinen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten macht sich das jamaikanische Team auf nach Calgary. Dort machen sich alle anderen Sportler lustig über sie. Ihr Mannschaftsgeist führt allerdings noch zu einigen Überraschungen. In "Cool Runnings" vereint vier verwegene Jungs ein großer Traum: der Gewinn einer Goldmedaille. Und das in einer ihnen völlig unbekannten Sportart! Eine Gruppe jamaikanischer Sportler hat sich in den Kopf gesetzt, an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Dafür gründen die Athleten, die noch nie im Leben Schnee gesehen haben, ein Bobteam. Irwin Flitzer, ein in Ungnade gefallener amerikanischer Bobfahrer, soll sie trainieren und die ganze Welt davon überzeugen, dass sie es ernst meinen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten macht sich das jamaikanische Team auf nach Calgary. Dort machen sich alle anderen Sportler lustig über sie. Ihr Mannschaftsgeist und eine gehörige Portion Selbstbewusstsein führen allerdings noch zu einigen Überraschungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: León (Derice Bannock) Doug E. Doug (Sanka Coffie) Rawle D. Lewis (Junior Bevil) Malik Yoba (Yul Brenner) John Candy (Irv) Raymond J. Barry (Kurt Hemphill) Peter Outerbridge (Josef Grool) Originaltitel: Cool Runnings Regie: Jon Turteltaub Drehbuch: Lynn Siefert, Michael Ritchie, Tommy Swerdlow Kamera: Phedon Papamichael Musik: Hans Zimmer