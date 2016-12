Schweiz 2 20:30 bis 21:10 Show Comedy aus dem Labor CH 2016 Stereo HDTV Merken Andreas Thiel, Fabian Unteregger, Lapsus und Stephanie Berger sind nur einige Comedians, die in der fünften Staffel von "Comedy aus dem Labor" zu Gast sind. Von der anderen Seite der Grenze empfängt Gastgeber Michel Gammenthaler mit Michael Hatzius "Die Echse", Özcan Cosar, Rolf Miller und Ingo Börchers erneut unterhaltsame deutsche Comedians. Weiter mit dabei sind Joël von Mutzenbecher, Zukkihund, Guy Landolt und Simon Chen. Einspielfilme, unter anderem mit Regula Esposito als weiblichem Johnny English runden das Angebot ab. Die neue Staffel von "Comedy aus dem Labor" bietet einen Querschnitt durch die abwechslungsreiche und lebendige Comedyszene der Schweiz und Deutschland. Rund ein Dutzend Comedians präsentieren dem Fernsehpublikum eine ihrer Bühnennummern. Eine Plattform bekommen bei "Comedy aus dem Labor" auch noch weniger bekannte Schweizer Komiker und Kabarettisten. Durch die vier Folgen führt der Zürcher Kabarettist und Zauberer Michel Gammenthaler. Pro Sendung sind drei Künstler für einen Kurzauftritt auf der Labor-Bühne zu Gast: Andreas Thiel, Michael Hatzius und Joël von Mutzenbecher, Stéphanie Berger, Özcan Cosar und Zukkihund, Fabian Unteregger, Rolf Miller und Guy Landolt sowie Lapsus, Ingo Börchers und Simon Chen. In witzigen Einspielfilmen zeigt Regula Espositos Alter Ego Helga Schneider, wie sich eine trottelige Agentin trotzdem Meriten verdienen und am Leben bleiben kann. Die Künstler der zweiten Sendung: Stéphanie Berger Sie ist längst nicht nur schön, sie ist weit darüber hinaus gewachsen, dass sie "nur" komödiantisches Talent hätte. Berger ist auf der Bühne ein "Tier", wandelbar, bezaubernd natürlich und mitt einer komische Ader, die das Publikum das Publikum in ihren Bann zieht, auch wenn es nur mit witzigen Geschichten aus dem profanen Alltag passiert. Özcan Cosar Özcan ist der Überflieger 2015 der Deutschen ComedySzene. Aufgewachsen in einem interkulturellen Umfeld in Stuttgart lässt er das Publlikum auf intelligente Art und Weise daran teilhaben, was in diesem dort zwischen Weihnachten und Beschneidung alles passiert kann. Sonst noch etwas? Ja, er ist ein guter Beobachter und Schauspieler, er tanzt und singt, ist kreativ spontan - vor allem aber hat er die guten Pointen. Zukkihund Zukkihund ist ein geistig behinderter sibirischer Husky, der gerne tanzt, reitet, liest, Drogen nimmt und Pilates über Mittag betreibt, wie sein Herrchen Rafi Hazera auf der Homepage verkündet. Aufgewachsen ist Zukkihund im Zürcher Kreis 4, wie er noch immer lebt - und zwar von der Schweizerischen Hundehilfe und den Tantiemen an diversen Huskybordellen. Michel Gammenthaler Er moderiert die Sendungen. Seit über 18 Jahren belebt Michel Gammenthaler die Schweizer Kleinkunstszene. Aktuell tourt er mit dem seinem Programm "Scharlatan" durch die Deutschschweiz. Was mit einfacher Zauberei begann, ist zu seinem Markenzeichen geworden: Schauspiel, Komik, Stand-up-Comedy und ein klein wenig Magie machen seine Shows zu einmaligen Erlebnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Gammenthaler Gäste: Gäste: Stéphanie Berger, Özcan Cosar, Zukkihund Originaltitel: Comedy aus dem Labor