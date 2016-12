Schweiz 2 08:50 bis 10:10 Trickfilm Alvin und die Chipmunks 3: Chipbruch USA 2011 2016-12-31 04:05 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Was gibt es Langweiligeres als Ferien auf einem Kreuzfahrtsschiff? Dave, der Manager und Ziehvater der singenden Streifenhörnchen - den "Chipmunks" und den "Chipettes" - stellte sich diese Frage nicht. Das war ein Fehler. Denn kaum sind Daves kleine Steifenhörnchen-Freunde an Bord des Luxusdampfers, geht es dort zu und her wie auf einem Schlachtschiff. Dabei gibt es an Bord bereits einen profesionellen Spassmacher: Ian Hawke (David Cross), einen alten Bekannter von Dave und den Streifenhörnchen. Ian hat seinen Job bei der Plattenfirma verloren und muss nun als verkleideter Pelikan die Gäste aufheitern. Am Schluss fliegen alle sechs Streifenhörnchen ungewollt mit einem Papierdrachen davon. Ihre Reise endet unsanft auf einer einsamen Insel. Dort treibt die seltsame Zoe (Jenny Slate) ihr Unwesen - und schon bald bricht ein riesiger Vulkan aus. Während Dave zusammen mit Ian Hawke seine sechs verschwundenen Streifenhörnchen verzweifelt in der Wildnis der Insel sucht, glaubt Alvin, seinen Ziehvater Dave vergrault und für immer verloren zu haben. Alvin muss erkennen, dass er einmal mehr wacker über die Stränge gehauen hat mit all seinen Streichen und verrückten Spässen. Ja, Alvin hat ein richtig schlechtes Gewissen, was dem Publikum eine unbekannte Seite von Alvin offenbart. Nach und nach entpuppt sich Zoe als eine rücksichtslose Schatzsucherin. Sie traut den Streifenhörnchen nicht über den Weg. Am liebsten würde sie den Nagern das Fell über die Ohren ziehen. Die Wildnis der gottverlassenen Insel - und der gefährlich qualmende Vulkan - bringen Alvin und Dave letztlich wieder zusammen. Und die böse Schatzsucherin lernt die Lektion ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Lee (Dave) David Cross (Ian) Jenny Slate (Zoe) Andy Buckley (Kapitän Correlli) Tera Perez (Clubfrau) Sophia Aguiar (Clubfrau 1) Lauren Gottlieb (Clubfrau 2) Originaltitel: Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked Regie: Mike Mitchell Drehbuch: Jonathan Aibel, Glenn Berger Kamera: Thomas E. Ackerman Musik: Mark Mothersbaugh