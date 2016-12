Schweiz 2 06:00 bis 07:00 Märchenfilm Dornröschen D 2009 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auch wenn noch so viele Prinzen bereits an dieser Aufgabe gescheitert sind, Fynn ist so bezaubert von dem Bildnis der schönen Prinzessin, dass er heimlich den Schwertkampf lernt und sich von seinem Onkel, dem Stallmeister, zum Ritter ausbilden lässt. Auch Prinz Erik bricht auf, um Dornröschen zu befreien. Er reagiert amüsiert darauf, dass Fynn das Gleiche vorhat. Bei seinem Versuch, die Dornenhecke zu durchdringen, wird Prinz Erik von seinem Pferd abgeworfen, stürzt in die Dornen und stirbt. Finn lernt von seinem Onkel, dass ein Ritter seinen Feind erst erkennen muss, bevor er ihn angreift. Mit diesem Rat schafft es Finn, sich mit seinem Schwert einen Weg durch die Dornenhecke ins Schloss zu bahnen. Dort macht er sich auf die Suche nach Dornröschen und findet sie schliesslich im Turmzimmer. Als er Dornröschen küsst, erwacht die junge Frau - und mit ihr alle Schlossbewohnerinnen und -bewohner. Der überglückliche König findet heraus, dass der Stallbub Fynn in Wahrheit der Enkel des Königs Philipp ist. Fynns Vater und Grossvater hatten bereits vor ihm versucht, Dornröschen und das Schloss zu retten, waren dabei aber umgekommen. Fynn wuchs als angeblicher Stallbursche bei seinem Onkel auf, als er im Königreich seines Vaters nicht mehr sicher war. Er wurde von seinem Onkel nur zu dem Zweck zum Ritter ausgebildet, um zu gegebener Zeit seinen Anspruch auf den Thron geltend machen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lotte Flack (Dornröschen) François Goeske (Fynn) Hannelore Elsner (Fee Maruna) Anna Loos (Königin) Martin Feifel (König) Michael Hanemann (Onkel August) Niklas Osterloh (Prinz Erik) Originaltitel: Dornröschen Regie: Oliver Dieckmann Drehbuch: Robin Getrost Kamera: Bella Halben Musik: Martina Elsenreich Altersempfehlung: ab 6