Animal Planet 14:20 bis 15:00 Dokusoap Die Wildlife-Cops Strand-Patrouille CDN 2015 Merken 40 Muscheln pro Person: Auf der kleinen Landzunge in der Nähe der Stadt Purdy dürfen Privatpersonen Schalentiere sammeln. Doch die Höchstmenge ist begrenzt. Denn wenn sich jeder bedienen würde, wie er möchte, bliebe für nachfolgende Generationen kaum etwas übrig. Daher kontrollieren die "Wildlife-Cops" regelmäßig, ob die Bestimmungen auch eingehalten werden. Am Moses Lake geraten die Gesetzeshüter derweil an ein verdächtiges Gang-Mitglied. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rugged Justice

