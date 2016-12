Servus TV 20:15 bis 21:55 Musik Seiler und Speer Live in Wien A 2015 2017-01-01 06:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit ihrer Hitsingle "Ham kummst" landeten Seiler und Speer einen Mega-Überraschungs-Hit. Über 20 Millionen Mal wurde das Video auf Youtube gesehen, das gleichnamige Album gleich vierfach mit Platin ausgezeichnet. Dass die beiden Entertainer auch live eine große Show bieten, beweisen ihre meist lange im Vorfeld ausverkauften Konzerte. "Seiler und Speer - Live in Wien" zeigt den Mitschnitt ihres Konzertes im Gasometer Wien, bei dem das Duo gemeinsam mit der Melibar Kombo und 4000 Fans die Hits ihres Debütalbums hochleben ließ (Aufzeichnung vom 4. Dezember 2015). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Seiler und Speer