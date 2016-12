Servus TV 15:50 bis 16:50 Reportage Wo Grafen schlafen 4 Schlösser - 1 Rallye - Jessica und Eduard auf Entdeckungsreise A, D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken "4 Schlösser 1 Rallye": Eduard Habsburg und Jessica Schwarz unternehmen eine amüsante und berührende Entdeckungsreise in die Welt moderner Adelsfamilien. Wie lebt es sich als einsamer Prinz oder als berufstätige Gräfin mit zwei Kindern? Was bedeutet es, mit der Queen verwandt zu sein - oder als einfaches Kindermädchen die adelige Mutter zu ersetzen? Vier Adelsgeschichten, so unterschiedlich, wie das Leben der Schlossbesitzer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Schwarz , Eduard Habsburg Originaltitel: Wo Grafen schlafen