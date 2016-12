Servus TV 13:55 bis 15:45 Komödie Eine Leiche zum Dessert USA 1976 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der exzentrische Millionär Lionel Twain (Truman Capote) lädt die fünf berühmtesten Detektive der Welt auf sein Schloss ein, wo sie einen mysteriösen Kriminalfall lösen sollen. Punkt Mitternacht will Twain ihnen dabei einen Mordfall präsentieren bei dem sowohl Opfer als auch Täter aus der illustren Runde stammen... Originelle Krimikomödie von Regisseur Robert Moore und Drehbuchautor Neil Simon, die eine Parodie auf sämtliche bekannte Kriminalroman-Helden schaffen wollten. So heißen die Protagonisten des Films zwar nicht Miss Marple oder Hercule Poirot, trotzdem sind sie leicht als solche erkennbar. Der Film avancierte schnell zum Kultfilm, was auch seinem großen Staraufgebot zu verdanken ist. Neben Oscar Preisträger Sir Alec Guinness agieren unter anderem Peter Sellers, Maggie Smith, David Niven, Truman Capote und Peter Falk! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sellers (Inspektor Sidney Wang) Peter Falk (Sam Diamond) Alec Guinness (Bensonmum, der Butler) David Niven (Dick Charleston) Maggie Smith (Dora Charleston) Truman Capote (Lionel Twain) Eileen Brennan (Tess Skeffington) Originaltitel: Murder by Death Regie: Robert Moore Drehbuch: Neil Simon Kamera: David M. Walsh Musik: Dave Grusin