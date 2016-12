Servus TV 10:45 bis 11:43 Serien McLeod's Töchter Das Licht der Welt AUS 2003 2017-01-15 09:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Geburt von Claires Baby steht kurz bevor und Tess möchte sicher gehen, dass alles vorbereitet ist. Sie will sogar eine Generalprobe für die Fahrt ins Krankenhaus machen, doch dazu soll es nicht kommen: Als Claire im Stall den verlorenen Zauberstab von Angela sucht, setzen plötzlich die Wehen ein. Und gemessen an der Stärke der Wehen bleibt keine Zeit mehr für eine Fahrt ins Krankenhaus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Ysabelle Dean Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12