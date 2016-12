Servus TV 07:50 bis 08:50 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Im Bann der Jahreszeiten - Winter (2) D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit außergewöhnlichen Menschen gehen die Zuschauer auf Entdeckungsreise zu den Wunderwelten der Natur. Das Jahr klingt langsam aus. Wie mit Zuckerguss überzogen zeigt sich Mitteleuropa Mitte Dezember. Nur noch wenige Stunden am Tag lässt sich die Sonne blicken. Alle Lebewesen ziehen sich in den Schutz und die Geborgenheit ihrer Behausungen zurück. Lange, eisige Nächte zwingen zur Ruhe. Die Natur sorgt für Entschleunigung und drosselt die Geschwindigkeit. Die Sennerinnen Geli und Fanny Rainer machen die Mitterkaseralm in den Tiroler Alpen winterfest und stimmen sich mit Hausmusik auf das kommende Weihnachtsfest ein, das sie im Tal verbringen werden. Rege Betriebsamkeit herrscht dagegen noch auf der Sternwarte in den französischen Pyrenäen, wo sich Chefastronom Rémi Cabanac in Erwartung der Wintersonnenwende gegen einen Schneesturm wappnen muss. Wird er dennoch einen Blick in den beeindruckenden Sternenhimmel über dem Pic du Midi werfen können? Im ostfriesischen Ditzum begibt sich Krabbenfischer Claas Bruhns mit seinem Kutter auf die letzte Ausfahrt des Jahres vor der Winterpause. Derweil nutzt sein Vater Jan Bruhns die Gelegenheit, um die Fischernetze auszubessern. Auf dem Forschungsgestüt Popielno im polnischen Masuren trennt die Pferdeflüsterin Marlena Boron die wildlebenden Konik-Fohlen von ihren Müttern, um sie in den kommenden Monaten zu zähmen. Derweil erkundet Bergführer Olaf Reinstadler neue Routen über den Ortler in Südtirol. Eine Zeit der Besinnlichkeit steht den Menschen bevor. Der Winter wird zum Ruhepol und Quell für neue Lebensenergie. "Im Bann der Jahreszeiten" zeigt die Vielfalt Mitteleuropas in Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Bann der Jahreszeiten - Winter Regie: Ira Beetz, Keti Vaitonis Drehbuch: Veronika Kaserer, Ina Kessebohm Kamera: Jens Saathoff, Jakob Stark